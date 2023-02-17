Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri Miraç Kandili olması sebebiyle merak edilen konular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade eden Miraç Kandili'nde, ibadetler yerine getirilecek. Peki, Miraç kandilinde hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri nedir, hangi zikirler çekilir?

İslam inancında Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah katına çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler sorgulanıyor.Peki, Miraç kandilinde hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili tesbihleri nedir, hangi zikirler çekilir? İşte detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

MİRAÇ KANDİLİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)