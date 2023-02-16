Üç ayların gelmesi ile birlikte kandil günlerinde yapılabilecek ibadetler Miraç kandili oruç tutulur mu? Sorusu başta olmak üzere birçok farklı şekilde araştırılıyor. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Miraç kandili oruç tutulur mu? 17 Şubat Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Miraç kandilini ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler tarafından Miraç kandili oruç tutulur mu? Sorusu arama motorların sorgulatılıyor. Miraç kandili gününde yapılabilecek olan ibadetler, Müslümanlar tarafından büyük bir önem arz etmesi nedeniyle Miraç kandilinin yaklaşması ile birlikte araştırılıyor. Peki, Miraç kandili oruç tutulur mu? 17 Şubat Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

MİRAÇ KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç kandili gecesi Kur'an-ı Kerimde; " Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edilmektedir.

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Miraç Kandili, 2023 yılında Miraç Kandili, Recep ayının 27. Gecesidir ve 17 Şubat 2023 Cuma gününe (26 Recep 1444) tekabül eder.

2023 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023