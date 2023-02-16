Miraç Kandili okunacak dua! Miraç kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur?
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Miraç kandilinde ibadet edecek vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Miraç kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur? İşte, Kandil akşamı okunacak dualar!
Kandil akşamı okunacak dua! Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilinde müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılmakta. Miraç Kandilinde hangi sureler okunur merak konusu oldu. Peki, Miraç kandili okunacak sure ve dualar neler? Kandil akşamı hangi dualar okunur? Detaylar haberimizde...
MİRAÇ KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELER?
Miraç Kandili'nde yapılacak bazı ibadetler şunlardır:
1-Oruç tutmak
2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı Kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
7- Allah'ı çokça zikretmek
8- Sadaka vermek
MİRAÇ KANDİLİ GECESİ OKUNACAK DUALAR
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an
RECEB-İ ŞERİF DUALARI
İlk 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
ŞABAN-I ŞERİF DUALARI
İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü
RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI
İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab