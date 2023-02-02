Yeni yılın lk kandili olan Regaip kandilinin ardından gözler miraç kandiline çevrildi. İslam alemi için önemli günlerden biri olan Miraç kandilinin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ,Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili neden önemli? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili tarihi belli oldu. Miraç Kandili Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid'i Aksa'dan gökyüzüne yükselmesini ifade ediyor. Peki, Miraç kandili ne zaman? Miraç kandilinin önemi ve anlamı nedir? Miraç kandili gecesi neler yapılır? Miraç olayı nedir? İşte İslam alemi için önemli dini günlerden biri olan Miraç Kandili hakkında tüm detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 dini günler takvimine göre Miraç kandili bu yıl 17 Şubat 2023 Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar o gün dini ibadetlerini yerine getirecekler.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili'nin idrak edildiği Miraç gecesinde İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

MİRAÇ KADİL GECESİ NELER YAPILIR?

Miraç gecesi yapılacak ibadetler Diyanet bilgileri ile gerçekleşecek. Kur'ân–ı Kerim okuma, namaz kılma, bol bol zikir, evradü ezkarda bulunma bu gece yapılacak ibadetler arasında yer alıyor.

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.