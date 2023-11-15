Müslüman aleminin önemli günlerinden olan Miraç Kandili'nin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Bu özel gün, peygamber efendimizin bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da göklere yükseldiği inancıyla kutlanmaktadır. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Miraç Gecesi, Müslümanlar için dua, ibadet ve maneviyatın yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu özel günde Peygamber Muhammed'in (s.a.v) yaşadığı anları anarak, manevi bir yükseliş yaşamanın gayreti içerisindedirler. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ GÜNÜ NE ZAMAN?

Miraç Gecesi, İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Bu gece, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu yıl Miraç Gecesi, tarihinde kutlanacak. Müslümanlar, bu özel günde dualarını artırır, ibadetlere ağırlık verir ve bu mübarek geceyi bir vesile olarak görerek manevi atmosferi daha da güçlendirir.

MİRAÇ GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Gecesi, İslam inancına göre, Peygamber Muhammed'in (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselerek Allah'la buluştuğu geceyi anmak için kutlanır. Bu olay, peygamberin Allah tarafından özel bir şekilde seçildiğini ve İslam'ın temellerini aldığı önemli bir dönemi simgeler.