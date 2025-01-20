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Miraç Kandili ne zaman 2025?

Miraç Kandili ne zaman 2025?
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Miraç Kandili, İslam alemi için önemli bir dini gün olan Miraç'ın kutlandığı gecedir. 2025 yılında hangi tarihe denk geleceği merakla bekleniyor. Peki, Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte detaylar!

2025 Miraç Kandili tarihi, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak edilen bu özel gün, 2025 yılında 26 Ocak Pazar gününü 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Miraç Kandili, İslam âleminde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan semaya yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olarak kutlanıyor. Bu mübarek gece, her yıl Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. 2025 yılında Miraç Kandili, 26 Ocak Pazar gününü 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Miraç Kandili ne zaman 2025?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan gecelerden biridir. Bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükselerek Allah ile buluştuğuna inanılan mucizevi bir olayı simgeler. Miraç, kelime anlamı olarak "yükselmek" veya "merdiven" demektir. Miraç olayı, İsra ve Miraç mucizesi olarak bilinen iki aşamalı bir yolculuğu kapsar.

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