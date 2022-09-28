ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası İş Bankası ve DenizBank'ın ardından üç kamu bankası da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bundan böyle Mir üzerinden işlem yapmayacak. Peki, Mir ödeme sistemi nedir?

Mir ödeme sistemi nedir? ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası İş Bankası ve DenizBank'ın ardından üç kamu bankası da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bundan böyle Mir üzerinden işlem yapmayacak. Peki, Mir ödeme sistemi nedir? İşte detaylar...

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor. Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'dan 2000 yılından itibaren kabul görüyordu. Mir ise Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmaya katkıda bulunması amacıyla 2014 yılında teknolojik geliştirmelerini tamamladı. Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu. Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla Mir markalı 100 milyon adet kart basıldığını söylüyordu. Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANIYOR?

Mir markalı kartlar Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyordu. Diğer ülkeler arasında Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya bulunuyor.