Mintax, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Mintax hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mintax hangi ülkenin? Mintax hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Mintax markası nereye ait?

Mintax hangi ülkenin? Mintax hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Mintax markası nereye ait?

Mintax hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Mintax, sağlıklı beslenmeyi ve yaşam tarzını destekleyen ürünleriyle tanınan bir küresel şirkettir. Peki, Mintax hangi ülkenin? Mintax hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Mintax markası nereye ait?

MİNTAX HANGİ ÜLKENİN?

Mintax, Türkiye'nin yerli bir deterjan markasıdır. İlk olarak 1955 yılında Dürüst Kimya Sanayi ve Pazarlama AŞ. tarafından kurulan bu marka, 1970'li yıllarda güçlü bir çıkış yaparak Türkiye pazarında dikkat çekmiştir. Reklam müziği, zaman içinde unutulmayan bir etki bırakmış; "Mintaxla canım Mintaxla..." sözleri hala hatırlanan bir jingle haline gelmiştir.

Mintax, 1987 yılında Amerikan şirketi Procter & Gamble (P&G) tarafından satın alınarak Türkiye pazarına ortak olmuştur. Ancak, 2012 yılında P&G, Mintax'ı Türk şirketi Yıldız Holding'e satmıştır. Yıldız Holding bünyesinde, Mintax markası özellikle ŞOK marketlerin temizlik ürünleri kategorisinde lider bir konuma gelmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda, Mintax'ın şu anki sahibi ve üretildiği yer Türkiye'dir. Amerikan merkezli P&G tarafından satıldıktan sonra, marka Türk şirketi Yıldız Holding'e devredilmiş ve ŞOK marketlerinde özel olarak üretilmeye devam etmiştir.