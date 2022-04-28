Ünlü futbolcuların menajeri Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı. Bunun ardından vatandaşlar, Mino Raiola kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mino Raiola öldü mü, sağlık durumu nasıl? Hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

MİNO RAİOLA KİMDİR?

Carmine "Mino" Raiola, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Erling Haaland, Mario Balotelli ve daha önce Pavel Nedved dahil olmak üzere birçok tanınmış oyuncuyu temsil ettiği bilinen bir İtalyan futbol menajeridir.

Mino Raiola, 1967'de güney İtalya'daki Salerno, Nocera Inferiore'de doğdu. Bir yıl sonra ailesiyle birlikte Hollanda'nın Haarlem kentine taşındı. Hollanda'da büyüyen babası, Raiola'nın genç yıllarını garson olarak geçirdiği başarılı bir restoran işletmesi açtı. Aynı zamanda lise diplomasını da alarak iki yıl üniversitede Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. HFC Haarlem'in genç takımında futbol oynamaya başladı, ancak 1987'de 18 yaşında futbolu bıraktı ve genç takımın başına geçti.

MİNO RAİOLA ÖLDÜ MÜ İDDİALARI DOĞRU MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Futbol camiasında yıldız futbolcuların menajeri olmasıyla bilinen İtalyan iş insanı Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği haberi, Milano'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım şefi Doktor Alberto Zangrillo tarafından yalanlandı.

İtalyan basınında, ünlü menajerin 54 yaşında hayatını kaybettiğine ilişkin haberlere yalanlama geldi.

Raiola'nın ocak ayında operasyon geçirdiği ve halen tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi Şefi Doktor Alberto Zangrillo, İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, "Yaşam mücadelesi veren bir insanın, hayatı hakkında spekülasyon yapan gazetecilere öfkeliyim." ifadelerini kullandı.

ANSA'nın haberinde Raiola'nın durumunun çok ciddi olduğu da belirtildi.

Raiola, ocak ayında Milano'daki San Raffaele hastanesinde bir operasyon geçirmişti.

Forbes'a göre, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gigio Donnarumma ve Erling Haaland gibi önde gelen pek çok futbolcunun menajeri olan Raiola, 2020 yılında aracılık ettiği futbolcu transferlerinden yaklaşık 85 milyon dolar kazandı.

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