BURSA (İHA) - Minikler, 1950'lerin modasını yaşattı

Üç nesil önceki dede ve ninelerinin kıyafetlerini giyip defile yaptılar

Büyükannelerinden ve dedelerinden kalan kıyafetler çocuklara yakıştı

İklim için sürdürülebilir moda büyük beğeni topladı

BURSA - Bursa'da minik öğrenciler, 1950, 1970 ve 2000'li yıllardan kalma büyükanneleri, dedeleri ve ailelerinin kıyafetleriyle iklim duyarlığına dikkat çekti. Televizyonlarda boy gösteren mankenlere taş çıkartan minikler, eski kıyafetlerinde günümüzde kullanılabileceğini büyüklerine gösterdi.

İnsan nüfusunun artması, iklim değişikliği, israfın fazlalaşması minik öğrencileri harekete geçirdi. Bursa'daki bir özel okulda, öğrencilerin kendilerinin tasarladığı çalışmayla büyüklerine eski kıyafetlerin de günümüzde çeşitli takı ve çalışmalarla tekrar kullanılabileceğini gösterdi. Profesyonel manken abi ve ablalarına taş çıkartırcasına kurulan podyumda yürüyen anaokulu ve ilkokul öğrencileri, büyükannelerinden, dedelerinden ve ailelerinden kalan kıyafetleri başarıyla taşıdı. Attıkları adımlardan, verdikleri pozlara kadar büyük çalışmanın meyvesini alıkları alkışlarla toplayan minikler, ailelerine de çevre dersi vermenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerle birlikte sürdürülebilir bir dünya için burada olduklarını belirten Eğitim Grubu Ceosu Ayfer Batı, "Bunu sürdürülebilir moda günüyle perçinleştirmek istediler. Önceliğimiz, iyi bir ben ve iyi bir dünya için öğrencilerimiz iklim kulübü kurdular. Bu iklim kulübü, sürdürülebilir moda günü fikrini ortaya çıkardı. Bizde çocuklarımızın gerçekten yaşayabileceği bir dünya ve onların farkındalıklarını arttırmak için buradayız. Organizasyonun tamamını öğrencilerimiz kendisi planladı" dedi.

Okul Müdürü Burhan Yazgan, "1970, 1980, 1990 yıllarından kalan kıyafetlerin sergilendiği güzel bir moda gününü yaşıyoruz. Çocuklarımız hem keyifli, hem de dünyamıza katkı sunduklarını düşünüyoruz. Harika bir performansa imza attılar. Özellikle giydikleri kıyafetlerle bizlerinde zaman yolculuğunda çok geriye götürdüler" şeklinde konuştu.