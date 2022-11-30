Minibüsler taksi mi oluyor? Artık minibüs olmayacak mı? Minibüsler ne olacak? Minibüslerin taksiye dönüşmesi kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararı görüşüldü. Bu gelişmenin ardından Minibüsler taksi mi oluyor? Taksi minibüsler nasıl olacak? Artık minibüs olmayacak mı? Minibüsler ne olacak? Minibüslerin taksiye dönüşmesi kararı! Konuları gündeme geldi. Peki, Minibüsler taksiye dönüşecek mi?

Minibüsler taksi mi oluyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararı görüşüldü. Bu gelişmenin ardından Minibüsler taksi mi oluyor? Artık minibüs olmayacak mı? Taksi minibüsler nasıl olacak? Minibüsler ne olacak? Minibüslerin taksiye dönüşmesi kararı! Konuları gündeme geldi. Peki, Minibüsler taksiye dönüşecek mi? İşte detaylar...

MİNİBÜSLER TAKSİ Mİ OLUYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, kent genelindeki minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesiyle ilgili teklif görüşüldü. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi.

MİNİBÜS VE TAKSİ DOLMUŞLAR TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu. Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

İBB 5 BİN YENİ TAKSİ PROJESİ HAZIRLAMIŞTI

İBB, İstanbul genelinde 17 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi amaçlanıyordu.

TEKLİF 11 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) geçtiğimiz ay düzenlenen toplantısında gündeme alınan teklif 11. kez reddedilmişti.