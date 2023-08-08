MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2023! Minibüs indi bindi ne kadar oldu? Öğrenci minibüs ücreti kaç TL?

2023 yılı minibüs ücretleri hakkında merak edilenler açıklandı. İndi bindi ve öğrenci minibüs ücretlerindeki son durum vatandaşların gündeminde. Minibüs ücretlerinin ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın ardından kullanıcılar tarafından yeni tarife ücretleri araştırılmaktadır. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Yapılan zammın ardından minibüs ücretlerine ne kadar zam geldi merak konusu oldu. Minibüs indi bindi ücreti araştırılmaya başlandı Peki,Minibüs indi bindi ne kadar oldu? Öğrenci minibüs ücreti kaç TL? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

TAKSİ ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİNE ZAM YAPILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL'den 1200 TL'ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL'den 640.40 TL'ye yükseldi.