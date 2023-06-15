Miniatürk'te Tarihi Yarımada Model Sergisi açıldı
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İstanbul'da Miniatürk'te yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği Tarihi Yarımada Model Sergisi açıldı. Sergide, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Sultanahmet gibi yapıların yanı sıra tarihte yaşanan olaylar da 400 yıl önceki haliyle modellendirilerek canlandırıldı. Sergi alanı yaz boyunca saat 22.00'a kadar açık olacak.
İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Tarihi Yarımada'nın 1600'lü yıllardan 19. yüzyıla kadar uzanan döneminin maketler ve figürler ile canlandırıldığı 'Tarihi Yarımada Model Sergisi' Miniatürk'te ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi kaynaklar ve gravürlerden faydalanılarak 5 yılda hazırlanan ' İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi'nde, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı gibi birçok yapı yer alıyor. Tarihe geçen olayların, 400 yıl önceki haliyle tekrar canlandırıldığı sergide, çoğunluğu insan figürlerinden oluşan 87 kat küçültülmüş, 10 bin figür ve 50 bin led ışığın yanı sıra, yangın, meşale ve duman tüten bacalar gibi hareketli figürler de kullanıldı. Miniatürk'ün giriş bölümünde konumlandırılan sergi, 3 yıl boyunca ziyarete açık olacak. Miniatürk'te düzenlenen tanıtım etkinliğinde İBB Kültür AŞ. Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan ve ModelPort sergisinin yapımcısı Murat Soysal sergi ile ilgili bilgi verdi.
"BURANIN RUHUNA UYGUN BİR SERGİ"
İBB Kültür AŞ. Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan, "Biliyorsunuz, Miniatürk Müzesi maketlerden oluşan bir müze. Dolayısıyla bu sergi, buranın ruhuna uygun olarak İstanbul'a 400 yıl önceki halini yine hareketli maketlerle sergileyen bir sergi. Dolayısıyla buranın ruhuna da çok uygun. Misafirlerimizi tabi ki bu sergimizi deneyimlemesi için bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz 3 sene boyunca burada sergiyi ziyaret edebilirler. Aynı şekilde, Miniatürk'ü de gelip ziyaret edebilirler. Burada da, epeyce değişikliklerimiz var. Aynı zamanda sergimizi de mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Müzemiz şu anda yaz boyunca 22.00'a kadar açık. Kendilerini hem Miniatürk müzemizi deneyimlemeye hem de sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.
"DÜNYANIN DA EN BÜYÜK HAREKETLİ MODEL SERGİLERİNDEN BİR TANESİ OLDU"Yapımcı Murat Sosyal, "Bu sergi İstanbul Miniatürk Müzesi'nin içerisinde özel sergi olarak açıldı. Üç yıl boyunca burada olacak. Sergi İstanbul'un 16'ncı yüzyılla, 19'ncu yüzyılı arasındaki 400 yılının yaşamını; sokaklardaki, saraydaki yaşamı, kıyafetleri, tipleri, olayları, önemli olayları hareketli olarak canlandıran bir sergi. Şimdi böyle büyük bir serginin yapımı çok uzun sürüyor ama bizim için 5 yıl sürdü. Bu 5 yıl içerisinde mimarlarımız bütün burada gördüğünüz binaların, sokakları, hatları, figürleri, hepsini çizdiler. Sonra üç boyutlu yazıcılarda yazıldı, modelciler boyadı, otomasyoncu arkadaşlarımız hareket verdiler buna. Dolayısıyla, toplamda beş yıl sürdü. 30'a yakın arkadaş benimle beraber çalıştı. Sonunda galiba şöyle demek lazım, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük hareketli model sergilerinden bir tanesi oldu" diye konuştu.
"ÇOK DEĞİŞİK TARİHİ OLAYLAR VAR: YENİÇERİ İSYANI, CÜLUS TÖRENİ, ELÇİ ZİYARETİ"Tarihi ve kültürel olayların birebir canlandırıldığı bir seri yaptıklarını vurgulayan Soysal, "Örneğin, şu önünde bulunduğumuz ekranlara, izleyici bastığı zaman eski dönemlerden görseller görüyor. Türkçe ve İngilizce ve buradaki QR kodlarda okuttuğu zaman 7 dilde bilgi alabiliyor. Çok değişik tarihi olaylar var. Örneğin önünde bulunduğumuz bölümde bir Yeniçeri isyanı canlandırılıyor. 1632'de yaşanmış bir isyanı canlandırıyoruz burada. Bir sonraki bölümde bir cülus töreni, bir başka bölümde yabancı elçilerin sultanı ziyareti, bir başka bölümde Hasbahçe'de yaşam, o taraflara bakarsak Ayasofya, Sultanahmet'te, parklarda neler olmuş? İnsanlar nasılmış? Sokakta pazarcılar" şeklinde konuştu.
"30 SANTİMETREKAREDE BİR HİKAYE CANLANDIRDIK"Sergi alanında gece ve gündüz ambiyansını sağlayan aydınlatma sistemlerinin de olduğuna değinen Soysal, "Hep gravürlerden, minyatürlerden ve tarihi kaynaklardan esinlenerek 30 santimetrekarede bir hikaye canlandırdık. 10 bin tane figür var bu sergide. Yani, 10 bin tane küçük insan. Küçük insan derken iki santimetre. 87 kez küçülttüğünüz zaman insan 2 santimetreye iniyor. 10 dakikada bir gece ve gündüz oluyor. Gece olduğu zaman 50 bine yakın küçük minyatür LED ışıkları yanıyor ve bütün şehre hayat veriyor" ifadelerini kullandı.