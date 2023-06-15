Miniatürk'te Tarihi Yarımada Model Sergisi açıldı

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Tarihi Yarımada'nın 1600'lü yıllardan 19. yüzyıla kadar uzanan döneminin maketler ve figürler ile canlandırıldığı 'Tarihi Yarımada Model Sergisi' Miniatürk'te ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi kaynaklar ve gravürlerden faydalanılarak 5 yılda hazırlanan ' İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi'nde, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı gibi birçok yapı yer alıyor. Tarihe geçen olayların, 400 yıl önceki haliyle tekrar canlandırıldığı sergide, çoğunluğu insan figürlerinden oluşan 87 kat küçültülmüş, 10 bin figür ve 50 bin led ışığın yanı sıra, yangın, meşale ve duman tüten bacalar gibi hareketli figürler de kullanıldı. Miniatürk'ün giriş bölümünde konumlandırılan sergi, 3 yıl boyunca ziyarete açık olacak. Miniatürk'te düzenlenen tanıtım etkinliğinde İBB Kültür AŞ. Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan ve ModelPort sergisinin yapımcısı Murat Soysal sergi ile ilgili bilgi verdi.

"BURANIN RUHUNA UYGUN BİR SERGİ"

İBB Kültür AŞ. Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan, "Biliyorsunuz, Miniatürk Müzesi maketlerden oluşan bir müze. Dolayısıyla bu sergi, buranın ruhuna uygun olarak İstanbul'a 400 yıl önceki halini yine hareketli maketlerle sergileyen bir sergi. Dolayısıyla buranın ruhuna da çok uygun. Misafirlerimizi tabi ki bu sergimizi deneyimlemesi için bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz 3 sene boyunca burada sergiyi ziyaret edebilirler. Aynı şekilde, Miniatürk'ü de gelip ziyaret edebilirler. Burada da, epeyce değişikliklerimiz var. Aynı zamanda sergimizi de mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Müzemiz şu anda yaz boyunca 22.00'a kadar açık. Kendilerini hem Miniatürk müzemizi deneyimlemeye hem de sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

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