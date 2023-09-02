5 Eylül'de IAA 2023'te kendini gösterecek olan Mini Cooper EV, bugün tüm detayları ile ortaya çıktı. İşte karşınızda 402 kilometre menzilli, tam elektrikli Mini Cooper EV.

Mini, yeni elektrikli Cooper modelini tanıttı. 5 Eylül'de IAA 2023'te kendini gösterecek olan Mini Cooper EV, bugün tüm detayları ile ortaya çıktı. İşte karşınızda 402 kilometre menzilli, tam elektrikli Mini Cooper EV.

Hem küçük hem hızlı!

BMW bünyesinde varlığını sürdüren Mini, bugün yeni tam elektrikli Cooper modelini tanıttı. Üç kapılı versiyonu ile karşımıza çıkan Mini Cooper EV, piyasaya Cooper E ve Cooper SE adında iki modelle sunulacak. Bu modellerin farkı ise motor seçenekleri.

Cooper E açıklamalara göre kaputun altında 181 HP güç ve 290 Nm tork üreten bir elektrikli motora sahip olacak. Bu motor sayesinde 0'dan 100 km/h hıza 7,3 saniyede çıkan Cooper E, tam şarj ile 305 kilometre yol katedecek. Biraz daha güçlü olan Cooper SE ise 214 HP güce ve 330 Nm torka sahip. Bu sayede 0'dan 100 km/h hıza 6,7 saniyede ulaşan Cooper SE, 402 kilometre menzil sunuyor.

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Mini Cooper EV'nin tasarımı

Aracın ön tarafına baktığımızda Mini'nin vazgeçilmez yuvarlak hatlarının burada da kullanıldığını görüyoruz. Yuvarlak Led farlar ile gelen Cooper EV, ızgaranın da yapısı nedeniyle önden bakıldığında insan yüzüne benziyor. Yan tarafa geçtiğimizde ise alıştığımız Cooper modellerinden pek farklı durmayan Cooper EV, jant tasarımı ile dikkat çekiyor. Ancak arka taraftaki stop tasarımı Cooper EV'yi diğer Cooper modellerinden ayırıyor.

Tek kapılı ufak bir araç olması nedeniyle büyük bir bagaj vaat etmeyen Mini Cooper EV, 200 litrelik bagaj hacmine sahip. Koltuklar yatırıldığında 800 litreye kadar ulaşan bu alanın pek kullanışlı olduğu söylenemez. Ancak ön iki koltuğun oldukça ferah olduğunu söylemekte fayda var. Açık renkli spor koltukları sayesinde performanslı sürüşlerde eksiklik hissettirmeyen Cooper EV, yeni üç kollu direksiyon tasarımı ile sürüşü daha keyifli hale getiriyor.

Ön tarafta birçok sadeleştirme yapan Mini, sadece vites kontrol ünitesini fiziksel olarak kullanmış diyebiliriz. Diğer bütün ayarları 9,44 inç büyüklüğündeki ekranından yapmaya olanak sağlayan Cooper EV, "Hey Mini" komutu ile oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Ayrıca ekranın rengi aracın iç ambiyans ışıkları ile birlikte değişebiliyor.

Genel olarak baktığımızda elektrikli CountryMan ile benzer tasarımlara sahip olan Cooper EV, gerçekten şık ve modern bir tasarıma sahip. Aracın fiyatı şimdilik belli olmasa da çok yakında fiyat hakkında da açıklamalar yapılacaktır. Siz Mini Cooper EV hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.