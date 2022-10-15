Masterchef 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından mini pizza yapılması istendi. Peki, Mini pizza tarifi! Mini pizza nasıl yapılır? Mini pizza için gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise mini pizza oldu. Peki, Mini pizza tarifi! Mini pizza nasıl yapılır? Mini pizza için gerekli malzemeler neler? İşte mini pizza tarifi!

MİNİ PİZZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

Pizza hamuru için:

2,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1/2 tatlı kaşığı kuru maya

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı sos

1 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaçığı kekik

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

10 adet cherry domates

1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1/2 su bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin

MİNİ PİZZA NASIL YAPILIR?