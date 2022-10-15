Mini pizza tarifi! Mini pizza nasıl yapılır? Mini pizza için gerekli malzemeler neler?
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Masterchef 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından mini pizza yapılması istendi. Peki, Mini pizza tarifi! Mini pizza nasıl yapılır? Mini pizza için gerekli malzemeler neler? Detayları haberimizde…
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemek yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu ise mini pizza oldu. Peki, Mini pizza tarifi! Mini pizza nasıl yapılır? Mini pizza için gerekli malzemeler neler? İşte mini pizza tarifi!
MİNİ PİZZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Pizza hamuru için:
- 2,5 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- 1/2 tatlı kaşığı kuru maya
- 1/2 tatlı kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı acı sos
- 1 yemek kaşığı ılık su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaçığı kekik
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 10 adet cherry domates
- 1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
- 1/2 su bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
MİNİ PİZZA NASIL YAPILIR?
- Pizza hamurunu hazırlamak için öncelikle; ılık süt, kuru maya ve toz şekeri küçük bir kapta karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika kadar bekletin.
- Elenmiş un ve tuzu derin bir kaba aldıktan sonra orta kısmını açın. Zeytinyağı ve sıvı maya karışımını da kattıktan sonra tüm malzemeyi orta kısımdan kenarlara doğru karıştırmaya başlayın.
- Toparlanan pizza hamurunu mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yuvarlayıp büyük bir beze haline getirin. Üzerini streç filmle kaplayın ve oda ısısında mayalanması için 30 dakika kadar bekletin.
- Basit ve pratik bir pizza sosu için; domates salçası ve acı sosu ılık suyla karıştırıp kıvamını açın. Zeytinyağı ve kekik ilavesiyle karıştırın.
- Mayalanan pizza hamurunu küçük bezelere ayırın. Hafif bir şekilde unlanmış mutfak tezgahı üzerinde elinizle büyütüp küçük yuvarlaklar şeklinde açtıktan sonra fırın tepsilerine aralıklı olarak yerleştirin.
- Hazırladığınız pratik domates sosunu küçük bir kaşık yardımıyla hamurların üzerine sürüp kenarlara doğru yayın. Hamurların kenar kısımlarında pay bırakmaya dikkat edin.
- Sırasıyla; rendelenmiş kaşar peyniri, incecik dilimlenmiş cherry domates ve dilimlenmiş zeytinleri pizzaların üzerine eşit olarak dağıtın.
- Önceden ısıtılmış 220 derece fırında, yaklaşık 15 dakika peynirler eriyene kadar pişirin. Sıcağı sıcağına bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.
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