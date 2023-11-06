MINI'nin yeni çağı İstanbul'da tanıtıldı

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI, markanın geleceğini şekillendiren Yeni MINI Ailesinin ilk modellerini tanıttı.

Dünya prömiyeri Eylül ayında IAA Mobility'te yapılan Tamamen Elektrikli Yeni MINI Cooper ve MINI Countryman modelleri, interaktif ve dijital deneyim odağında düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı. Köklü tarihinden izler taşıyan benzersiz tasarımı, inovatif teknolojileri ve fonksiyonellikle birleşen çağdaş, MINI-malist yaklaşımıyla Yeni nesil MINI Ailesi 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla yollara çıkacak.

Yeni nesil MINI Ailesini dünya prömiyerinden kısa bir süre sonra Türkiye'de otomotiv ve life style basınıyla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdür Yardımcısı Can Mete Paker, "MINI, üretildiği ilk günden itibaren ikonik tasarımı ve Go-Kart hissi veren sürüş deneyimiyle dünyada en tutkulu hayran kitlesine sahip markalardan biri olarak öne çıkıyor. 40 yıl süren Klasik MINI üretiminin ardından 2001'de pazara sunulan yeni MINI ile markanın dönüşümü de başladı. MINI, değişen çağa uyum sağlayan yeni nesliyle otomobil severleri yine heyecanlandırmayı başaracak. MINI'nin 64 yıllık tarihinin belki de en önemli dönüşüm anlarından birine tanıklık ediyoruz. Elektrikli ve dijital bir sayfa açan MINI, 2030 yılı itibarıyla tamamen elektrikli bir otomobil markası oluyor. MINI'nin elektrifikasyon serüvenine eşlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Paker, "Borusan Otomotiv Grubu olarak Türkiye'nin elektrifikasyon dönüşümüne öncü olmak hedefiyle hareket etmemizin bir neticesi olarak temsilcisi olduğumuz MINI markamızın bu yıl gerçekleştirilen tüm satışlarının yüzde 20'sinin tamamen elektrikli MINI Cooper SE modelimizden oluştuğunu ayrıca belirtmek isterim. Önümüzdeki yıl içinse bu oranın yüzde 30'un üzerinde olmasını hedefliyoruz." diye ekledi.

Beşinci nesil MINI Cooper

MINI Cooper'ın beşinci nesli, geleneksel MINI tasarım çizgilerini taşıyan pürüzsüz yüzeyler, şık hatlar ve dengeli oranlarla bezenmiş dış tasarımıyla etkileyici bir görünüm sunuyor.

MINI Cooper modeli, markanın temelini oluşturmaya devam ederken, Yeni MINI Ailesiyle birlikte tamamen elektrikli iki yeni versiyon da ürün gamında yerini alıyor. Tamamen elektrikli Yeni MINI Cooper E modeli, 135 kW / 184 bg güç ve 290 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Bu motor, otomobili 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede çıkarıyor. Yeni MINI Cooper E, WLTP değerlerine göre 305 km'ye varan menzile sahip. Tamamen elektrikli MINI Cooper SE ise 160 kW / 218 bg güç ve 330 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.7 saniyede ulaşıyor. Otomobil tek şarjla ise 402 km'ye varan menzil sunuyor.

Yeni MINI Cooper modelinde; masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar, iç kamera, Sürüş Asistanı Plus, Connected+ Unlimited, Head-Up Display, Park Asistanı Plus ve 3 boyutlu MINI Navigasyon sistemi öne çıkan opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor.

OLED Dijital Gösterge Ekranı, MINI Deneyim Modları, AC Şarj+, MINI Navigasyon Sistemi, Panorama Cam Tavan, Kablosuz Şarj, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Connected Unlimited donanımları, Yeni MINI Cooper'da standart olarak sunuluyor.

Yeni MINI Countryman

Bir önceki nesline göre 6 cm daha yüksek ve 13 cm daha uzun gövde boyutlarına sahip Yeni MINI Countryman, Yeni Nesil MINI Ailesinin en büyük otomobili unvanını taşıyor. Kaslı görünümün arkasında yer alan geniş lastik iz genişliği ve geliştirilmiş modern tasarımı Yeni nesil MINI Countryman'e markaya yakışır bir imaj kazandırıyor. Yeni MINI Countryman geleneksel Go-Kart sürüş hissini elektrikli MINI DNA'sıyla birleştirerek farklı bir seviyeye taşıyor.

Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan otomobil WLTP değerlerine göre 462 km'ye varan menziliyle öne çıkıyor.

Yeni MINI Countryman SE ALL4 ise dört tekerlekten çekiş özelliğiyle geliyor. Otomobil, 230 kW / 313 bg güç ve 494 Nm tork değerlerine sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşabilen tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman SE ALL4, WLTP değerlerine göre 433 km'ye varan menziliyle tamamen elektrikli sürüş sunuyor.

Yeni MINI Countryman'in içinde kullanılan gelişmiş teknoloji ürünü detaylar ve yüksek kalitedeki malzemeler zamanın ötesinde bir iç mekan deneyimi yaşatıyor. 240 mm çapındaki yuvarlak OLED ekran, yüksek kaliteli cam yüzeye sahip. Bu ekran üzerinden bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek sistemleri kontrol ediliyor. Yeni MINI İşletim Sistemi 9 ile tüm fonksiyonlar dokunmatik ekran teknolojisi veya sesli asistan aracılığıyla sezgisel olarak çalışıyor.

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