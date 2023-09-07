Mini'nin patronu, yeni üç kapılı modelin yanında beş kapılı Cooper hatchback'in de geleceğini bildirdi. Yeni otomobil her ne kadar elektrikle çalışmasa da ikonik modelin hiçbir modeli manuel şanzıman seçeneğiyle sunulmayacak.

Mini'nin patronu, yeni üç kapılı modelin yanında beş kapılı Cooper hatchback'in de geleceğini bildirdi. Yeni otomobil her ne kadar elektrikle çalışmasa da ikonik modelin hiçbir modeli manuel şanzıman seçeneğiyle sunulmayacak. Bu değişimin önceden de sinyallerini veren Mini Ceo'su Stefanie Wurst, artık resmen duyurdu: Mini, manuel vitesli otomobil üretmeme kararı aldı.

Mini, manuel vitesten elini eteğini çekiyor

İngiliz otomobil üreticisi Mini, ikonik Cooper hatchback'in beş kapılı versiyonunun en yeni neslinde yalnızca benzinli motorla devam edeceğini doğruladı. Ancak markanın, modellerinde manuel şanzıman seçeneğini bırakmaya hazır olduğu bildiriliyor. Geçen hafta Mini, yeni nesil Cooper'ı yalnızca üç kapılı olarak tanıttı. Bu otomobil gelecek yıl Avustralya'da satışa sunulacak.

Ardından yakın bir zamanda bu model, Birleşik Krallık'ta üretilmeye devam edecek. Buna ek olarak tamamen yeni bir model yerine günümüz modelinin ağır makyajlı hali olacak yeni üç kapılı benzinli Cooper da katılacak. Mini'nin tanıtımı üç kapılı model etrafında yoğunlaşırken beş kapılı hatchback'in biraz daha küçük kardeşiyle birlikte sunulmaya devam edip etmeyeceği konusunda sorular ortaya çıktı.

IAA Münih Otomobil Fuarı'nda konuşan Mini'nin patronu Stefanie Wurst, beş kapılı Cooper'ın modelin performanslı John Cooper Works (JCW) çeşitleri ve üstü açılır versiyonuyla birlikte geri döneceğini söyledi. Bayan Wurst, yeni beş kapılı modelin benzinli mi yoksa elektrikli mi olacağını belirtmedi ancak benzinli olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Mayıs 2022'de Mini, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu parça kıtlığı ve üretim yavaşlamaları nedeniyle daha fazla otomatik şanzımanlı araba üretme ihtiyacını öne sürerek manuel modellerinin üretimini 2023'ün başlarında duraklatacağını duyurdu. Şubat 2023'te Mini Avustralya, 2022 yılı boyunca 43 modelinin 27'sinde yerel serisinden manuel vitesli seçeneğini çıkardı.

Mini Hatch JCW '1to6 Edition' modelinin markanın son manuel şanzımanlı otomobili olması bekleniyor. CEO Stefanie Wurst, manuel araç üretmeyeceklerinin yanı sıra dev üreticinin gelecekte elektrikli araç yarışlarına katılacağını belirtti.

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