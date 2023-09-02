Mini'nin tamamen elektrikli yeni otomobili Mini CountryMan EV tanıtıldı. Tasarımı ile elektrikli araç görünümünü yansıtan Mini CountryMan, geniş hacimli araç severler için vazgeçilmez olacak. İşte Mini CountryMan EV'nin tüm özellikleri!

Mini'nin tamamen elektrikli yeni otomobili Mini CountryMan EV tanıtıldı. Tasarımı ile elektrikli araç görünümünü yansıtan Mini CountryMan, geniş hacimli araç severler için vazgeçilmez olacak. İşte Mini CountryMan EV'nin tüm özellikleri!

CountryMan EV iki farklı motor seçeneği ile geliyor!

Mini bugün yeni elektrikli otomobili Mini CountryMan EV'yi tanıttı. İki farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkan CountryMan EV, önden çekişli giriş seviyesi modelinde kaputun altında 201 HP güç ve 250 Nm torka sahip bir motor barındırıyor. Tam dolu vaziyette 462 kilometre menzil vaat eden bu motor, 8,6 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/h hıza ulaşıyor.

Daha güçlü olan ikinci versiyon CountryMan SE ALL4 ise dört tekerlekten çekiş ve 433 kilometre menzil sunuyor. Çift motor ile gelen SE ALL4, toplamda 308 HP güce ve 494 Nm torka sahip. Bu sayede aracı 0'dan 100 km/h hıza 5,6 saniyede taşıyan motor, aynı zamanda maksimum 180 km/h hız yapmanıza olanak sağlıyor. Giriş segment modelinde ise bu hız 170 km/h olarak belirlenmiş.

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Tasarım ve boyutlar!

4,43 metre uzunluğunda olan Mini CountryMan EV, 1,8 metre yüksekliği ve 1,65 metre genişliği ile heybetli bir duruşa sahip. Zaten geniş bir araç olmasıyla sevilen CountryMan, elektrikli 2024 modelinde de bu duruşunu bozmuyor. Genel olarak Mini'den alışkın olduğumuz yuvarlak hatlarla gelen CountryMan EV, ön tarafında içerisinde sensörler barındıran yeni nesil bir ızgaraya yer veriyor. LED far tasarımı ile göz dolduran CountryMan EV, ikincil rengini aracın ızgarası dahil birçok yerinde kullanıyor.

Yandan baktığımızda kalın kollara sahip 20 inçlik jantlar bizleri karşılarken, C sütunu üzerine eklenen plastik parçanın yeni CountryMan'in tasarımını yansıttığını söyleyebiliriz. Arka tarafta ise genel CountryMan tasarımı bozulmasa da daha tok ve geniş bir yapının bulunduğunu söylemekte fayda var.

İç tasarım

Hazır arka taraftan bahsetmişken bagaj hacmi ile aracın içerisine giriş yapalım. 460 litrelik bir bagaj hacmi ile gelen Mini CountryMan EV, koltuklar yatırıldığında 1450 litreye kadar genişleyebilen bir alan sunuyor. Arka koltuklar için 13 santimetrelik bir ayar sunan CountryMan EV, isterseniz bagajı genişletmenize isterseniz diz mesafenizi uzatmanıza olanak sağlıyor.

Aracın koltuklarına baktığımızda taba renkli spor koltuklar kullanıldığını görüyoruz. Aracın iç trimlerinde genel olarak Dark Petrol adı verilen bir renk kullanan Mini, siyah detaylar ile şık, sportif ve modern bir görünüm yakalamış. Mini'nin vazgeçilmezi orta ekranı bu modelde de kullanan şirket, CountryMan EV için 9,44 inç büyüklüğünde OLED bir panel tercih etmiş.

"Hey Mini" komutuyla çalışabilen bu ekran, aracın hızı ve pil durumu gibi tüm bilgilere erişmenize olanak sağlıyor. Ekranın hemen altında vites kumandasına yer veren Mini CountryMan EV, ilginç kapı kolu tasarımı, iç aydınlatmaları ve direksiyon tasarımı ile heyecan verici duruyor.

Nisan 2024'te piyasaya sürülecek olan Mini CountryMan EV genel olarak bu özelliklere sahip. Bakalım fiyatı ne kadar olacak?