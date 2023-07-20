MINI Cooper'ın Yeni İç Mekan Düzeni Ortaya Çıktı

MINI, yeni Cooper modelinin iç mekan düzenini gözler önüne serdi. İkonik MINI Cooper iç mekanının güncel bir yorumu olan yeni minimalist düzende, başrolü ise yuvarlak dijital ekran üstleniyor.

MINI, bir süredir yeni Cooper modelinin teaser kampanyasına devam ediyor. Şimdiye kadar yeni modellerini sadece kamuflajları ile bizlere gösteren İngiliz üretici, ilk defe araç hakkında önemli bir detayı tüm açıklığı ile paylaştı.

MINI Cooper ortaya çıkmaya başladı

BMW Grubu çatısı altında hayatını sürdüren MINI, yeni Cooper modelinin iç mekan düzenini gözler önüne serdi. İkonik MINI Cooper iç mekanının güncel bir yorumu olan yeni minimalist düzende, başrolü ise yuvarlak dijital ekran üstleniyor. Bu devasa ekranın altında ise analog kontolleri görmek mümkün. MINI'nin bu iç mekanı diğer modellerinde de kullanması bekleniyor.

Daha önce tanıtılan Aceman konsepti ile ilk ipuçları verilen iç mekanda sürücünün karşısında bulunan göstergenin artık yer almadığını görüyoruz. Bunun yerine baş-üstü ekran göstergesi sayesinde sürücüler araç hakkındaki bilgilere ulaşabilecek.

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Direksiyon simidine göz attığımızda ise daha küçük bir türevi ile karşılaşıyoruz. Diğer yandan bir diğer dikkat çeken detay ise ön konsoldaki örme yüzeye entegre aydınlatma sistemi oluyor. Bu aydınlatma ön konsoldan kapı içlerine kadar da devam ediyor. Bu arada kapı kollarının oldukça aşağıda konumlandırılmış olmasına da değinmeden geçmeyelim. Bu kolların pek kullanışlı görünmediğini söyleyebiliriz.

MINI yeni iç mekanı ile analog ve dijital arasında bir denge kuruyor gibi görünüyor. Bu basit ama işlevsel düzen, 1958'deki orijinal MINI'ye tam anlamıyla bir saygı duruşu niteliğinde. Cömert boyutlu dijital ekranı ile 2023 standartlarını karşılayan otomobil, diğer yandan geçmişiyle olan bağını ise sürdürmeye devam ediyor.

MINI'nin yeni iç mekan düzenini Cooper ve Cooper Electric'in yanı sıra Countryman gibi modellerde de görmeyi bekliyoruz. Peki siz MINI Cooper'ın yeni iç mekan düzeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.