Minekop tarifi! MasterChef Minekop nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, deniz ürünleri lezzetlerini sevenlerin favorisi olan Minekop'u hazırladılar. Minekop, ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Tarif, 6 adet minekop, 2-3 kaşık zeytinyağı, 4 orta boy patates, 2 kuru soğan ve 1 yemek kaşığı çeşnili tuzot içeriyor. Minekoplar zeytinyağı ve tuzla ovulup dinlendiriliyor, patatesler halka halka doğranıp yarıya bölünüyor ve zeytinyağı ve tuzotla ovuluyor.

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Minekop ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Minekop nasıl yapılır? Minekop nedir? Minekop nasıl yapılır, Minekop yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Minekop yapıldı, evde klasik Minekop yapıldı! İşte en güzel Minekop!

MİNEKOP TARİFİ!

6 adet minekop

2-3 kaşık zeytinyağı

4 orta boy patates

2 kuru soğan

1 yemek kaşığı çeşnili tuzot

YAPILIŞI

Öncelikle minekopları yıkayın ve süzün. Sonra balıkları zeytinyağı ve tuzla iyice ovarak dinlendirmeye alın.

Patatesleri soyun ve halka halka doğrayın. Daha sonra doğradığınız patatesleri yarıya bölün.

Derin bir kaba aldığınız patatesleri zeytinyağı ve tuzotla ovun. Soğanları soyun ve dörde bölün.

Yağlı fırın tepsisine sırasıyla önce patatesleri, minekoplarınızı, kenarlara da soğanları koyun. Tepsiyi fırına koyabilirsiniz. Balıkları 30-40 dakika pişirin.