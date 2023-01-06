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Mine Tugay hasta mı? Mine Tugay sağlık sorunu ne?

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Mine Tugay hasta mı? Mine Tugay sağlık sorunu ne?

Mine Tugay, 'Yalı Çapkını' dizisine dahil oldu. Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen ünlü oyuncu sosyal medyada alay konusu olurken Mine Tugay hasta mı? Mine Tugay sağlık sorunu ne merak edildi.

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Yüzüne ışık dolgusu ve gerdirme işlemi yaptırdığı ileri sürülen ünlü oyuncu sosyal medyada alay konusu olurken yaşananlar sonrasında sessizliğini bozdu. Acı gerçeği sosyal medya hesabından duyuran 44 yaşındaki ünlü oyuncu hayranlarını üzüntüye boğdu. Minne Tugay hasta mı? Mne Tugay sağlık sorunu ne?

MİNE TUGAY HASTA MI?

Mine Tugay"İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır öyle değil. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba bir bölüm var. İzleyin derim"

Mine Tugay hasta mı? Mine Tugay sağlık sorunu ne?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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