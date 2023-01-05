Mine Tugay estetiksiz hali! (GALERİ) Mine Tugay'ın estetik olmadan önceki hali nasıldı?
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Güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, estetiksiz haliyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Mine Tugay'ın estetiksiz hali nasıldı? Estetik olmadan önceki fotoğrafları! İşte, Mine Tugay estetiksiz hali!
Mine Tugay estetiksiz hali! Güzelliği ile adından söz ettiren oyuncu Mine Tugay, estetiksiz haliyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Mine Tugay'ın estetiksiz hali nasıldı? Estetik olmadan önceki fotoğrafları! İşte, Mine Tugay estetiksiz hali haberimizde...
Oyuncu Mine Tugay, estetiksiz haliyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Mine Tugay'ın eski hali!
40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Takipçileri twitterda tekrar gündeme gelen güzel oyuncunun eski fotoğraflarını paylaştı.