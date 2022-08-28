Mine Tozlu Sineren kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mine Tozlu Sineren'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mine Tozlu Sineren geliyor. Peki, Mine Tozlu Sineren kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, ne iş yapıyor? Mine Tozlu Sineren'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimlerden olan Mine Tozlu Sineren hakkında hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Mine Tozlu Sineren kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MİNE TOZLU SİNEREN KİMDİR?

Mine Tozlu Sineren, Marka Yatırım Holding'in sahibidir. Şirket, 14 Temmuz 2017 yılında BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Marka Yatırım Holding'in finans, medya, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji kollarında faaliyetleri bulunmaktadır. Mine Tozlu Sineren kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında internette fazla bilgi bulunmamaktadır.

MİNE TOZLU SİNEREN HAKKINDAKİ İDDİALAR NELERDİR?

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ve kardeşi Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun adının geçtiği rüşvet çarkı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Paylaşımların odağındaki holding sahibi Mine Tozlu Sineren, katıldığı yayında Peker'in iddialarını doğrulayarak, "Sedat beyi çok eskiden tanırım ama birkaç seneden beri konuşmuyoruz. Bu bilgileri nereden öğrendi çok şaşırdım" dedi.

RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Paylaşımların da Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Peker, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyledi.

ŞİRKETLERİNDEN ORTAKLIK VE İKİ LÜKS ARABA İSTEDİ

Mine Tozlu Sineren'in daha sonra eski Kıyı Koruma Genel Müdürü ve TOBB üyesi Salih Orakcı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakcı'nın, Mine Tozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti. Orakcı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, "Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir" dedi. Peker, konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı ve kamuoyuna açıklayarak, aleniyet kazandırdığı WhatsApp yazışmalarını da yayımladı.

MİNE TOZLU SİNEREN İDDİALARI DOĞRULADI

Halk TV'ye katılarak iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulunan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Görünce çok şaşırdım. Sadece tanışıklığım var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.