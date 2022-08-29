Mine Tozlu kimdir? Mine Tozlu Sineren ne iş yapıyor, mesleği ne?

Yeni iddialarla gündeme gelen Mine Tozlu Sineren, iddiaları doğruladığı açıklamaları ve verdiği yeni bilgilerle gündeme geldi. Peki, Mine Tozlu kimdir? Mine Tozlu Sineren ne iş yapıyor, mesleği ne?