Mine Tozlu kimdir? Mine Tozlu Sineren ne iş yapıyor, mesleği ne?
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Yeni iddialarla gündeme gelen Mine Tozlu Sineren, iddiaları doğruladığı açıklamaları ve verdiği yeni bilgilerle gündeme geldi. Peki, Mine Tozlu kimdir? Mine Tozlu Sineren ne iş yapıyor, mesleği ne?
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mine Tozlu Sineren geliyor. Peki, Mine Tozlu Sineren ne iş yapıyor, mesleği ne? Mine Tozlu kimdir?
MİNE TOZLU KİMDİR?
Mine Tozlu Sineren, Marka Yatırım Holding'in sahibidir. Şirket, 14 Temmuz 2017 yılında BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Marka Yatırım Holding'in finans, medya, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji kollarında faaliyetleri bulunmaktadır.
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