İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Saldırıyı düzenleyen teröristin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren her iki teröristin de PKK ile bağlantılı oldukları netleşti. Bu gelişmelerin ardından Mine Sevjin Alçiçek'in kimliği ve siyasi geçmişi merak konusu oldu. Peki, Mine Sevjin Alçiçek HDP (DEM Parti) üyesi mi? Mine Sevjin Alçiçek kimdir?

MİNE SEVJİN ALÇİÇEK HDP ÜYESİ Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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