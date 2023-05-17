Astrolog Mine Ölmez'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mine Ölmez kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Mine Ölmez ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mine Ölmez geliyor. Peki, Mine Ölmez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Astrolog Mine Ölmez'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MİNE ÖLMEZ KİMDİR?

Mine Ölmez Astrolog'dur. Mine Ölmez 1986 Mersin doğumludur. Mine Ölmez, Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirmiştir. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Astroloji alanında fenomen ve tanınmış kişiler arasında gelen Mine Ölmez'in bu alanda kitapları da mevcuttur.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mine Ölmez'in Twitter'da 227 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 1.2 milyon takipçisi vardır.