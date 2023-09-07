Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mine Mutlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mine Mutlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mine Mutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mine Mutlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mine Mutlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mine Mutlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Mine Mutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mine Mutlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MİNE MUTLU KİMDİR?

Mine Mutlu doğum adıyla Emine Özatmaca (28 Kasım 1948, İstanbul - 18 Eylül 1990, İstanbul), Türk sinema oyuncusu. Gerçek adı Emine Özatmaca'dır. 1966'da girdiği bir yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" olan Mutlu, 19 yaşındayken sinema ile tanıştı. 1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan sanatçı, daha sonra başrol oyuncusu oldu. 1974'e kadar güldürü türü filmlerde oynadı. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi oyuncularla başrolleri paylaştı. 1970'li yıllarda başlayan seks filmleri akımında kısa süre yer almak zorunda kalan Mine Mutlu, sinemayı bırakarak bir süre sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı. 1978'de Ünal Çulha'yla evlendi. Bu evlilikten dizi ve reklam oyuncusu olan Çağkan Çulha (1985) ve Büşra Çulha (1988) adlarında 2 çocuğu oldu. 1 yıl mücadele ettiği akciğer kanseri sonucu 18 Eylül 1990'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.