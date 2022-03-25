Mine filmi nerede çekildi? Mine filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Mine ne zaman çekilmiştir?

Mine filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkân Şoray ile Cihan Ünal'ın ilk kez birlikte rol aldıkları ve "Türkân Şoray Kuralları"nın yıkıldığı film olarak tanımlanan Mine filmi, ileride evlenecek olan Türkân Şoray-Cihan Ünal ilişkisinin başlamasına vesile olmuştur.

MİNE FİLMİ KONUSU

Mine, istasyon şefi Cemil ile evlidir; aynı zamanda da tüm kasaba erkeklerinin dikkatini çeken güzel bir kadındır. Çevresindeki kadınların kıskanç bakışlarına maruz kalan Mine, evlilik hayatında kendini yalnız ve mutsuz hisseder. Tek dost olan öğretmen Perihan'ın ağabeyi İlhan'ın kasabaya gelmesi ile her şey değişir. Kısa sürede dost olan İlhan ve Mine hakkında tüm kasaba dedikodu yapmaya başlar.

MİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLİDi?

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın kariyerinde ve özel hayatında önemli bir yere sahip olan Mine filmi, Eğirdir Garı'nda çekilmiştir.

MİNE OYUNCULARI

Türkân Şoray - Mine

Cihan Ünal - İlhan

Hümeyra - Perihan

Kerim Afşar - Doktor

Belkıs Dilligil - Reyhan

Selçuk Uluergüven - Cemil

Celile Toyon - Esin

Orhan Çağman - Belediye Başkanı

Erdal Tosun - Bahri

Mehmet Esen

Koray Ergun

Aslan Altın - Müteahhit Tarık

Orhan Aykanat

Ahmet Uğurlu - Ofisçi

Melike Çapkın

Erdal Sümer

Melike Tözüm

Çiçek Dilligil

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