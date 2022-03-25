Mine filmi nerede çekildi? Mine filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Mine ne zaman çekilmiştir?
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Türkân Şoray ile Cihan Ünal'ın ilk kez birlikte rol aldığı Mine filmi nerede çekildi? Türkan Şoray'ın canlandırdığı Mine kasabanın istasyon şefi Selçuk Uluergüven canlandırdığı Cemil'in karısıdır. Ama her ikisinin de ayrı dünyaları vardır. Bu çerçevede işleyen Mine filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mine ne zaman çekilmiştir?
Mine filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkân Şoray ile Cihan Ünal'ın ilk kez birlikte rol aldıkları ve "Türkân Şoray Kuralları"nın yıkıldığı film olarak tanımlanan Mine filmi, ileride evlenecek olan Türkân Şoray-Cihan Ünal ilişkisinin başlamasına vesile olmuştur.
Mine, istasyon şefi Cemil ile evlidir; aynı zamanda da tüm kasaba erkeklerinin dikkatini çeken güzel bir kadındır. Çevresindeki kadınların kıskanç bakışlarına maruz kalan Mine, evlilik hayatında kendini yalnız ve mutsuz hisseder. Tek dost olan öğretmen Perihan'ın ağabeyi İlhan'ın kasabaya gelmesi ile her şey değişir. Kısa sürede dost olan İlhan ve Mine hakkında tüm kasaba dedikodu yapmaya başlar.
Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın kariyerinde ve özel hayatında önemli bir yere sahip olan Mine filmi, Eğirdir Garı'nda çekilmiştir.
- Türkân Şoray - Mine
- Cihan Ünal - İlhan
- Hümeyra - Perihan
- Kerim Afşar - Doktor
- Belkıs Dilligil - Reyhan
- Selçuk Uluergüven - Cemil
- Celile Toyon - Esin
- Orhan Çağman - Belediye Başkanı
- Erdal Tosun - Bahri
- Mehmet Esen
- Koray Ergun
- Aslan Altın - Müteahhit Tarık
- Orhan Aykanat
- Ahmet Uğurlu - Ofisçi
- Melike Çapkın
- Erdal Sümer
- Melike Tözüm
- Çiçek Dilligil