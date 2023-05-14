Türkiye bugün sandık başına giderken Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Minare köyü nerede? Şanlıurfa Harran Minare Köyü seçim sonuçları ne?

Sosyal medyada toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir" dedi. Minare köyü nerede? Şanlıurfa Harran Minare Köyü seçim sonuçları ne?

MİNARE KÖYÜ NEREDE?

Minare, Şanlıurfa ilinin Harran ilçesine bağlı bir mahalledir.

Şanlıurfa il merkezine 30 km ve ilçe merkezine 7 km uzaklıktadır.

Salıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır." ifadeleri yer aldı.

Seçim sonuçları henüz açıklanmadı.