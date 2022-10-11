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Mina Derman kimdir? Mina Derman kaç yaşında, nereli? Mina Derman dizileri neler? Mina Derman Instagram hesabı!

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Mina Derman kimdir? Mina Derman kaç yaşında, nereli? Mina Derman dizileri neler? Mina Derman Instagram hesabı!

Oyuncu Mina Derman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Mina Derman kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Mina Derman kimdir? Mina Derman kaç yaşında, nereli? Mina Derman dizileri neler? Mina Derman Instagram hesabı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | 'Piştik Elhamdülillah' @atv ?Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | "Piştik Elhamdülillah" @atv ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterine hayat veren Mina Derman oyunculuğuyla beğeni topluyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle adından söz ettiren Mina Derman kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Mina Derman kimdir? Mina Derman kaç yaşında, nereli? Mina Derman dizileri neler? Mina Derman Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

Mina Derman, 11 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. MEF Okulları'ndan mezun olan Mina Derman, Italya Milano Naba Academy'e üniversite eğitimi için başvurarak kabul edildi. Ünlü oyuncu Arif Pişkin'den oyunculuk dersleri almıştır. İncir Ağacı dizisi ile oyunculuk sektörüne adım atan Derman, daha sonra Bir Annenin Günahı adlı dizide Zehra karakterine hayat vermiştir. ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol almaktadır.

2022- Oğlum - Ceren

2021- Baş Belası - Sıla

2020- Bir Annenin Günahı - Zehra

2019- İncir Ağacı - İnci

Mina Derman, @mina.derman kullanıcı adıyla 41,3 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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