Mimar Mehmet Çoban: Plansızlık ve kaçak yapılaşma depremin yıkıcı etkilerine davetiye çıkarıyor

Mimar Mehmet Çoban, Marmara Denizi'nde bugün meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1'lik depremin ardından, plansızlık ve kaçak yapılaşmanın depremin yıkıcı etkilerine davetiye çıkardığını söyledi. Çoban, "Ülkemizin geleceği, plansız politikalara değil bilinçli yapılaşma üzerine kurulmalıdır" dedi.

Mimar Mehmet Çoban, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1'lik depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. "Ülkemizin geleceği, plansız politikalara değil bilinçli yapılaşma üzerine kurulmalıdır" diyen Çoban, devletin temel görevinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Çoban, plansızlığın ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmezse yaşanacak facianın vebalini vatandaşların ödeyeceği uyarısında bulunuldu.

"İKTİDARIN KÖR POLİTİKALARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Çoban, "Bugün yaşadığımız deprem, sadece doğal bir felaketin yıkıcı etkilerini değil, plansızlığın, ihmallerin ve iktidarın kör politikalarının vahim sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Marmara Denizi çevresinde meydana gelen ve İstanbul'da panik yaratan 5.1'lik deprem, acı bir gerçeği bir kez daha hatırlattı" dedi.

"PLANSIZLIĞI ÖDÜLLENDİREN POLİTAKALAR FACİAYA SÜRÜKLÜYOR"

İmar barışına atıfta bulunan Çoban, "Kaçak yapılaşmanın önünü açan, imar barışı adı altında plansızlığı ödüllendiren politikalar, ülkemizi adeta bir faciaya sürüklüyor" açıklamasını yaptı.

"GEÇ KALDIK"

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmek için geç kaldığını ifade eden Çoban, "Şimdi yapılacaklar bellidir: Plansızlığa, plansız politikalara ve plansız yaşamlara 'dur' demek. Güvenli yapılaşma için acil adımlar atılmalı ve plansızlığın, ihmallerin faturasını masum insanların canıyla ödememesi sağlanmalıdır. Ülkemizin geleceği, plansız politikaların değil sağlam, güvenli ve bilinçli bir yapılaşmanın üzerine inşa edilmelidir" dedi.