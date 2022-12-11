Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta, bugün var mı sorusu yanıt arıyor. Her Pazar yayımlanan fenomen yarışma programında 3 yıl sonra bir milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Batu Alıcı, özgüvenli bir şekilde bir milyonluk soruya kadar geldi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? Milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk sorunun cevabı nedir?

Batu Alıcı isimli genç yarışmacı geride kalan 11 soruya da doğru cevap vermiş ve Milyoner'de final sorusunu görmeye hak kazanmıştı. Batu Alıcı'nın 1 milyonluk soruya vereceği cevap merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman çıkacak? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ne zaman belli olacak? Milyonluk soru ne zaman açıklanacak? Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk sorunun cevabı nedir? İşte detaylar haberimizde...

MİLYONLUK SORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Batu Alıcı isimli genç yarışmacı geride kalan 11 soruya da doğru cevap vermiş ve Milyoner'de final sorusunu görmeye hak kazanmıştı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde milyonluk soruyu açtıracak ve soruyu görmüş olacağız. Milyonluk soru açılınca detayları haberimizde yer alacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 11. SORU NE?

SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (DOĞRU CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara