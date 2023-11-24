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Milyonlarca dolarını kaptıran Arda, "Karıma ne diyeceğim?" demişti! Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu

İstanbul'da bir bankanın müdürü Seçil Erzan ve beraberindeki 6 sanık aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri dolandırmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 7.5 milyon dolarını kaptıran Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu banka müdürüyle olan konuşma kaydında, "Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?" dediği görülmüştü. Turan'ın eşi Aslıhan Doğan sessizliğini bozarken, "Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?" dedi.