Birçok kişi tarafından merak edilen ve takip edilen Milyonfest hakkında merak edilen birçok konu var. Milyonfest iptal mi edildi? Milyonfest fethiye neden iptal edildi? Milyonfest fethiye ne zaman? Milyonfest fethiye yapılacak mı?

Geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi misafir eden, Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan Milyonfest iptal mi edildi? Sorusu, birçok kişi tarafından soruluyor. 1-4 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan festival gerçekleşecek mi? Milyonfest iptal mi edildi? Milyonfest Fethiye neden iptal edildi? Milyonfest fethiye ne zaman? Milyonfest fethiye yapılacak mı?

MİLYONFEST İPTAL Mİ EDİLDİ?

1-4 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Milyonfest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından alınan kararla iptal edildi. Birçok kişinin katılımının sağlandığı festivale birçok ünlü isim yer alıyordu.

Festivalin iptal edilmesine ilişkin Fethiye belediye başkanı Alim Karaca;

"Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum"

MİLYONFEST FESTİVALLERİ NELERDİR?

Her yıl "Milyonfest" adı altında Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce sanatçıyı yüzbinlerce müzikseverle bir araya getiren Milyonfest, Türk rock müziğinin efsane festivali konumuna gelen Zeytinli Rock Festivali'nin yanı sıra Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Milyonfest İstanbul, Milyonfest Ankara, Milyonfest İzmir, Milyonfest Eskişehir, Milyonfest Mersin/Erdemli, Milyonfest Hatay/Arsuz, Milyonfest Fethiye, Eskifest , Milyonfest Kayseri festivallerini düzenlemiştir.