"MİLYONER" kelimesini art arda, sürekli tekrar ederek... Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

17 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("MİLYONER" kelimesini art arda, sürekli tekrar ederek "MİLYONERMİLYONERMİLYONER..." şeklinde yazarsanız 101'inci sırada hangi harfi yazarsınız?...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!