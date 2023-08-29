Milyoner'e katılan Tiktoker kim? Recep Murat Yalçınkaya kimdir? (bahalemurat) Murat Yalçınkaya Milyoner'de kaç TL kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Salı günü yarışmacı koltuğunda Tiktok ünlüsü katıldı. Milyoner'e katılan Tiktoker kim merak edildi. Peki, Recep Murat Yalçınkaya kimdir? Milyoner'e katılan Tiktoker kim?

Tiktoker Recep Murat Yalçınkaya 29 Ağustos Salı günü Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. İzleyiciler Milyoner'e katılan Tiktoker kim? Recep Murat Yalçınkaya kimdir meraketti.

MİLYONER'E KATILAN TİKTOKER RECEP MURAT YALÇINKAYA KİMDİR?

Recep Murat Yalçınkaya ünlü bir Tiktok'erdir.

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Murat Yalçınkaya'nın Tiktok'ta 120 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Murat Yalçınkaya ailesi ile çektiği videolarla geniş kitlelere eğlenceli videolar paylaşıyor.

Murat Yalçınkaya yarışmaya devam ediyor.

400 BİNLİK SORUDA ELENDİ

Murat Yalçınkaya 400 bin TL'lik soruya yanlış cevap verdi ve 30 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.