Kim Milyoner İster yarışmasında ender görülen anlardan biri yaşandı. 1 milyon lira değerindeki son soruya gelen Batu Alıcı gündeme geliyor. Milyoner'de daha önce açılan 1 milyonluk sorular! Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce milyonluk soru açıldı mı? merak ediliyor. Peki, Milyoner'de daha önce açılan 1 milyonluk sorular! Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce milyonluk soru açıldı mı?

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Ardından, Milyoner'de daha önce açılan 1milyonluk sorular! Kim Milyoner Olmak İster'de daha öncemilyonluk soru açıldı mı? merak ediliyor. Milyoner'de daha önce açılan 1milyonluk sorular! Kim Milyoner Olmak İster'de daha öncemilyonluk soru açıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DAHA ÖNCEMİLYONLUK SORU AÇILDI MI?

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle programın sonuna gelinmişti. Programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmasıyla son soru da ortaya çıktı.