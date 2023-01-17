Milyon dolarlık apartmanın paspasında donan çocuk kim?
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ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin jeneriğinde yer alan "Milyon dolarlık apartmanın paspasında donarak ölen çocuğun anısına..." ibaresi ne anlama geliyor? Milyon dolarlık apartmanın paspasında donan çocuk kim? dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyordu.
Milyon dolarlık apartmanın paspasında donan çocuk kim? ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin jeneriğinde yer alan "Milyon dolarlık apartmanın paspasında donarak ölen çocuğun anısına..." ibaresi ne anlama geliyor? Milyon dolarlık apartmanın paspasında donan çocuk kim? dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları dizisinin konusu!
ATV'de yeni başlayan diziler arasında yer alan Ateş Kuşları dizisinin jeneriğinde "Milyon dolarlık apartmanın paspasında donarak ölen çocuğun anısına..." ibaresi yer almakta. Ateş Kuşları dizisinin izleyicileri jenerikte yer alan bu ibareyi gördüklerinde çocuğun kim olduğunu merak etmeye başladılar. Çocuğun kim olduğu hakkında bir açıklama yapılmasa da 26 Aralık 1999 tarihinde İstanbul Nişantaşı'nda bir apartmanın kırmızı paspası üzerinde ölen çocuk olduğu tahmin edilmektedir.
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
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- Lilya İrem Salman - Hüma
- Sedef Akalın - Şirin
- Hilal Uysun - Nermin
- Ozan Ağaç - Zümrüt
- Boncuk Yılmaz - Nazmiye
- Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
- Kaan Sevi - Cemal
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