Rus milyarder Abramoviç'in milyarlık yatını gören denize atladı, fotoğraf çektirdi

MUĞLA Rus milyarder Abramoviç'in 168 metrelik mega yat Eclipse'nin sabah saatlerinde Marmaris limanına demir atmasının ardından, Marina bölgesinde yürüyen vatandaşlar Mega yatın önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bir vatandaş şortu ile denize atlayarak yata doğru yüzmek istedi.

Marmariste yaşayan turizmci Ercan Tiger " Rus milyarder Marmaris'e gelmiş ben de şimdi yata doğru yüzeceğim" diyerek denize atladı, bir müddet yüzdükten sonra denizden çıkıp kurulanmak üzere işyerine döndü. Marmaris Limanına sabah saatlerinde demir atan 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık 'Eclipse' yatının büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanan yat, dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. 'Eclipse' adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

Marmaris Limanının güvenli liman olması ve yakıt ikmalini burada yaparak gerekli bakım ve alışveriş sonrası 1 hafta daha limanda kalacağı bilgisi edinildi.