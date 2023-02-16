Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına rekor bağış yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren program boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi. Vatandaşlar ise Milyar mı daha büyük milyon mu? 1 milyar ne kadar? 1 milyon ne kadar? sorularını araştırdı.

Milyar mı daha büyük milyon mu? sorusu gündemde. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaraları sarılmak için yardım kampanyası düzenlendi. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Arama motorlarında ise Milyar mı daha büyük milyon mu? 1 milyar ne kadar? 1 milyon ne kadar? soruları aratıldı.

MİLYAR MI DAHA BÜYÜK MİLYON MU?

Milyar, bin adet milyondan oluşan sayıdır. 1.000.000.000 veya 109 şeklinde rakam ile gösterilir. 999.999.999 ile 1.000.000.001 doğal sayılarının arasında olan bir doğal sayıdır. 1.000.000.000 dan başlayan 999.999.999.999'a kadar devam eden sayıları sonunda milyar olarak okunur.

Bir milyon ( 1.000.000 ), 999.999'u takip eden ve 1.000.001'den önce gelen doğal sayıdır. Bin kez bin, yüz tümen veya on yük olarak da ifade edilebilir. Hint İngilizcesi ve Pakistan İngilizcesinde de 10 lakh olarak ifade edilir. Lakh, Sanskritçede 100.000 lak?a türetilmiştir.