Milton Kasırgası ölen var mı, kaç kişi öldü? (Amerika) Milton Kasırgası son durum ne?

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Yüzyılın kasırgası" olarak duyurduğu Milton, 3 kategorisiyle Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesini vurdu. Kasırga 3 Milton kişiyi elektriksiz bırakırken çok sayıda ev ve yapı hasar gördü, 4 kişi ise kasırga nedeniyle oluşan hortumlar sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.Milton Kasırgası ölen var mı, kaç kişi öldü?

MİLTON KASIRGASI ÖLEN VAR MI?

Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida'yı vurması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kasırganın 3 kategorisiyle, Florida'nın Siesta Key bölgesini vurduğu belirtildi. Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, kasırga nedeniyle 3 Miltonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesi yetkilileri, kasırga nedeniyle meydana gelen hortumlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MİLTON KASIRGASI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı. Söz konusu kasırga, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.