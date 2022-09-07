Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray adeta taarruza geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, bir transferde Championship ekibi Norwich City'den yaptı. Peki, Milot Rashica Galatasaray transfer detayları! Milot Rashica Galatasaray'a transfer oldu mu? Milot Rashica İstanbul'a geldi mi?

Milot Rashica Galatasaray transfer detayları merak ediliyor. Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray adeta taarruza geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, bir transferde Championship ekibi Norwich City'den yaptı. Peki, Milot Rashica Galatasaray transfer detayları! Milot Rashica Galatasaray'a transfer oldu mu? Milot Rashica İstanbul'a geldi mi? İşte detaylar...

MILOT RASHICA GALATASARAY'DA

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross'u renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar son olarak Norwich City'den Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı da kiralık olarak kadrosuna kattı.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği oyuncunun bu gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.