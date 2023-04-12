Seçim dönemine yaklaştıkça siyasette hareketlilik arttı. Genel Başkanlığını Ahmet Yılmaz'ın yaptığı Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) seçimler öncesi kararını vermesiyle beraber gündeme gelen Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz hakkında merak edilenler var. Peki, Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz kimdir? Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Seçimlere kısa süre kala, Genel Başkanlığını Ahmet Yılmaz'ın yaptığı Milliyetçi Türkiye Partisi kararını verdi. MTP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, meclis seçimlerinde ise İYİ Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından vatandaşlar Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz hakkında merak edilenleri arama motorlarında Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz kimdir? Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? soruları ile araştırdı.

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Yılmaz,18 Ağustos 1967, Konya, Türk politikacı. Ahmet Yılmaz Konya'nın Kadınhanı ilçesinde memur bir baba, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak doğdu. İlkokulu 1978 yılında Konya'da, ortaokulu 1981 yılında Mersin'de, Liseyi 1984 yılında Konya Ticaret Lisesi'nde, Ekonomi tahsilini 1990 yılında Afyon İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Bir dönem gazetecilik, yazarlık ve sanatla da ilgilenenen Ahmet Yılmaz; ekonomist, evli, 2 çocuk sahibidir.

2011 yılında Millî Cephe Hareketi ismiyle başlayan siyasi yapılanma sonucunda Milliyetçi Türkiye Partisi'ni kurmuştur.