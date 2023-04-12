Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Millie Bobby Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile nişanlandığını duyurdu. Ünlü oyuncunun takipçileri tarafından nişanlısının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Millie Bobby Brown nişanlısı kim? Millie Bobby kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Netflix'in bilimkurgu dizisi Stranger Things dizisinde Eleven karakterine hayat veren Millie Bobby Brown, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Brown'un nişan fotoğrafı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Kullanıcılar tarafından Millie Bobby Brown'un nişanlısının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Millie Bobby Brown nişanlısı kim? Millie Bobby kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MİLLİE BOBBY BROWN KİMDİR?

Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 tarihinde Kelly ve Robert Brown çiftinin çocuğu olarak İspanya'nın Malaga şehrinde doğdu. Genç oyuncu dört yaşına geldiğinde ailece İngiltere'nin Dorset bölgesine taşındılar. Brown'ın yeteneğini fark eden ailesi, o daha sekiz yaşındayken Florida'ya yerleşti. Güncel zamanını artık Londra ve Atlanta'daki evleri arasında paylaştırıyor. Netflix yapımı bilimkurgu dizisi Stranger Things'de (2016-günümüz) canlandırdığı Eleven karakteriyle tanındı ve bu rolüyle iki kez Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019) ve devam filmi Godzilla vs. Kong'da (2021) rol aldı. Netflix'te yayımlanan Enola Holmes (2020) ve Enola Holmes 2 (2022) filmlerinde başrol oynadı ve filmlerin yapımcılığını üstlendi. 2018'de Time 100 listesinde dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Aynı yıl UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi ve bu görevi üstlenen en genç kişi oldu.

2019'da "Florence by Mills" adlı kozmetik markasını hayata geçirdi.

MİLLİE BOBBY BROWN NİŞANLISI KİM?

Millie Bobby Brown, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile nişanlandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, Jake Bongiovi ile nişanlanmıştır. Jake Bongiovi, 7 Mayıs 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Jon Bon Jovi'nin oğludur.