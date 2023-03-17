Milli Yol Partisi seçim gündemi ile merak edilen partiler arasına girdi ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Yol Partisi hangi ittifakta? Milli Yol Partisi nedir? Milli Yol Partisi oy oranı kaç, lideri kim?

Seçim gündeminin yoğunlaşmasıyla beraber partiler hakkındaki araştırmalar yapılmaya başlandı. O partilerden biri de Milli Yol Partisi oldu. Peki, Milli Yol Partisi nedir? Milli Yol Partisi oy oranı kaç, lideri kim? Milli Yol Partisi hangi ittifakta?

MİLLİ YOL PARTİSİ HAKKINDA

Milli Yol Partisi, 14 Aralık 2021 tarihinde Remzi Çayır öncülüğünde Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan bir grup tarafından kurulmuş olan millî muhafazakâr ve Türk milliyetçisi siyasi partidir. Büyük Birlik Partisi'nin yönetiminden ve Cumhur İttifakı'nı desteklemesinden memnun olmayan parti içerisinde bir grup Büyük Birlik Partisi'nden ayrıldı ve 191 kurucu üyeyle Milli Yol Partisi'ni kurdu.[3] Parti ismindeki Milli sözcüğü sonunda şapka içermeden direkt "Milli" şeklindedir. Siyasi duruş Halk TV'ye katılan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ilk başta Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni desteklediğini ama sonra yanlış bir sistem olduğunu anladığını söyledi. Bu durum, Milli Yol'un Cumhur İttifakı destekçisi Büyük Birlik Partisi'nden ayrılma sebeplerinden biridir. Parti başkanı Remzi Çayır, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni "20 yıldır iktidarda olanlar, hiç iktidar olmamış gibi muhalefet ağzıyla dönüp millete konuşuyorlar." diyerek eleştirdi. Ayrıca yaptığı bir açıklamada "Mevcut sistemde (Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi) bütün kararların bir yürütmede toplandığı görülüyor. Hatta yargı ve yasama bile yürütmeye bakar hale gelmiş. Yasama, yürütme ve yargının bariz şekilde ayrıldığı, birbirini denetlediği ve hesap verebildiği bir sistem kurulmalı. Bu çok önemli." dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Kimdir ?

1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra üniversite öğrenimi için geldiği Başkent'te, o dönem ülkenin içine sürüklendiği kaosun etkisi ile, her vatansever genç gibi kendisini olayların içinde buldu.

1979 yılında "Vatanı kurtarmak Ülküsü" için saflarında yer aldığı teşkilatın bazı uygulamaları sorgulanırken bir anda cezaevine alındı.12 Eylül döneminin ünlü "Kafes "inde aylar süren insanlık dışı işkenceler neticesinde on binlerce genç gibi, kendine dayatılan suçların bir kısmını kabullenmek zorunda bırakıldı.

Ankara Mamak'ta başlayıp Gaziantep, Çanakkale ve en son Elbistan cezaevinde sürdürdüğü mahpus hayatı sırasında İktisat Fakültesini bitirdi.

Yine cezaevi yıllarında Yeni Düşünce Gazetesi'nin düzenlediği "roman-hikaye" yarışmasında "Zibilde Papatya Açtı" hikayesi ile ödüle layık görüldü.

Bizim Ocak, Mavera, Birliğe Çağrı, Vahdet, Gözyaşı, Dolunay gibi aylık dergilerin yanında, haftalık "Yeni Düşünce" gazetesinde düzenli yazılar kaleme aldı.

1991'de çıkan infaz yasası ile birlikte 13 yıla yakın süre boyunca kaldığı cezaevi hayatı sona erdi.

Bir kısım ülkücünün MÇP'den istifa ederek kurduğu BBP'nin kuruluş süreçlerinde kurucu genel başkan Merhum Muhsin YAZICIOĞLU'nun yanında yer aldı.

Şehit olana kadarki süreçler boyunca Merhum YAZICIOĞLU'nu yalnız bırakmayan ÇAYIR; Yeni Hafta, Gündüz Gazetesi gibi gazetelerde yazarlık hayatını sürdürmekle kalmayıp "Zerafetin Fal Çiçekleri, Adım Yeşil, Onlar Diridirler, Koğuş Türkiye, Koğuş Dünya, Mamak Mapushanesi, Gel Dedin Geldim İşte, Alperenlerin Davası ve Devletin Oğulları adlı eserlere imza attı.

Özellikle Kitap Fuarcılığı alanında yayıncılık ve kültür dünyasına hizmet etmeye devam ediyor.

BBP'de; Merhum YAZICIOĞLU'nun Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Sonraki yıllarda uzun süre Başkanlık Divanında yer aldı.

BBP yıllarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dahil olmak üzere değişik dönemlerde milletvekili adayı oldu.

Muhsin YAZICIOĞLU'nun "Suikast"la şehit edildiğine inanan ÇAYIR, hukuk süreçleri boyunca aileyi ve camiayı yalnız bırakmadı.

Yazıcıoğlu'ndan sonrada vasiyet telakkisi ile B.B.P'deki görevini sürdürürken; "İlkelerden uzaklaşıldığı inancı ile bir grup partilinin başlattığı "Parti içi demokrasi mücadeleleri" süreçlerinde yer aldı.

Bu süreçlerde Yazıcıoğlu ailesi ve Merhum Muhsin Başkanın geride bıraktığı kadrolarına reva görülen antidemokratik, ilkesiz ve hukuksuz uygulamalardan duyduğu rahatsızlıkla, kuruluşu dahil, tüm süreçlerinde emek verdiği BBP'den istifa etti.

İstifanın ardında istişareler yapmak üzere yurt gezileri yaptı.Bu istişarelerde ortaya çıkan baskın eğilimler sonucunda, önemli ölçüde Muhsin YAZICIOĞLU'nun arkadaşları ile birlikte ülkenin tüm kesimlerinden, iyi yetişmiş eğitimci, hukukçu, akademisyen ve ekonomistinde aralarında bulunduğu güçlü bir kadro ile"Milli Yol Partisi"ni kuran ÇAYIR evli ve bir çocuk babasıdır.