Milli yasta okullar tatil olur mu ve ulusal yasta tatil mi edilecek soruları gündeme geliyor. Kaç gün milli yas ve ulusal yas ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor sorularına yanıt aranıyor. Milli yas veya ulusal yas edilince ne olur sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Peki, Milli yasta okullar tatil mi? Ulusal yasta tatil mi edilecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini bildirdi. Milli yasta okullar tatil mi? Ulusal yasta tatil mi edilecek? sorularına yanıt aranıyor. Katliam dünyayı ayağa kaldırırken Ürdün, Mısır ve Suriye 3 gün süreyle genel yas ilan etti. Milli yasta okullar tatil mi? Ulusal yasta tatil mi edilecek? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz. Bununla birlikte, milli yasta okullar tatil olmayacaktır.

ULUSAL YASTA TATİL Mİ EDİLECEK?

Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Kararı duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.