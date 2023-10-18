Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edecek. Ulusal yasın bugün yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başlayacağını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir." dedi. Milli yasta Galatasaray Beşiktaş maçı iptal mi olacak? Derbi maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Peki, Milli yasta hastaneler açık mı? Milli yasta sağlık ocakları, aile hekimliği açık mı? İşte, detaylar…

MİLLİ YASTA HASTANELER AÇIK MI?

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edecek. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, Türkiye'nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi. Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum." dedi.

Henüz milli yas kararı açıklanmadı. Detaylar açıklandığında Merak edilen detaylar yanıtını bulacak.

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.