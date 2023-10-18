Milli yasta Galatasaray Beşiktaş maçı iptal mi olacak? Derbi ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edecek. Ulusal yasın bugün yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başlayacağını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir." dedi. Milli yasta Galatasaray Beşiktaş maçı iptal mi olacak? Derbi maçları ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

MİLLİ YASTA GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL Mİ OLACAK?

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edecek. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin, Türkiye'nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi. Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum." dedi.

Henüz milli yas kararını detaylar açıklanmadı. Milli yas detayları açıklandığında kon ile ilgili detaylar haberimizden bulabilirsiniz.