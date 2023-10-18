Türkiye, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edecek. Kararı duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemli" ifadelerini kullandı. Peki, Milli yasta diziler yayınlanmayacak mı? Bugün diziler var mı, neden yok? Mili yas sonrası diziler ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Milli yasta diziler yayınlanmayacak mı? Bugün diziler var mı, neden yok? Milli yas sonrası diziler ne zaman başlayacak?

Milli yas dönemlerinde, genellikle ülkede toplu yas ve saygı gösterme amacıyla belirli kısıtlamalar ve yas ilanları uygulanır. Peki, Milli yasta diziler yayınlanmayacak mı? Bugün diziler var mı, neden yok? Mili yas sonrası diziler ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

MİLLİ YASTA DİZİLER YAYINLANMAYACAK MI?

Bu dönemlerde düğün yapmak ve eğlence mekanlarını açmak genellikle kabul edilemez ve toplumsal hassasiyet nedeniyle hoş karşılanmaz. Bu nedenle milli yas dönemlerinde çoğu ülkede düğünler ve eğlence mekanları genellikle kısıtlanır veya tamamen yasaklanır.

Ülkemizde ilan edilen milli yas sebebiyle bayraklar yarıya indirilmiş durumda ancak milli yastan televizyon kanalları etkilenmiyor. TV kanallarının yayın akışları normal seyrinde devam edecektir.

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