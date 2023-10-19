İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Bu kapsamda Milli yasta bankalar açık mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Milli yasta bankalar açık mı? Milli yas zamanı bankalar açık olur mu?

Milli yasta bankalar açık mı? Sorusu, milli yas ilan edilmesinin ardından gündeme geliyor ve merak ediliyor. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." Dedi. Peki, Milli yasta bankalar açık mı? Milli yas zamanı bankalar açık olur mu?

MİLLİ YASTA BANKALAR AÇIK MI?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz. Bankalar olağan mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR 2023?

Bankaların açılış saatleri, bankaya göre farklılık gösterebiliyor. Bankalar 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aşağıda yer almakta olan bilgiler içerisinde bütün bankaların açılış saatleri yer almaktadır.